Transfermarkt назвал самых дорогих игроков Серии А
Интернет портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов элитного дивизиона чемпионата Италии. Наиболее дорогим игроком стал нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, рыночная стоимость которого оценивается в € 85 млн.
Полностью топ-10 самых дорогих футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:
- Лаутаро Мартинес («Интер») — € 85 млн.
- Алессандро Бастони («Интер») — € 80 млн.
- Кенан Йылдыз («Ювентус») — € 75 млн.
- Рафаэл Леау («Милан») — € 70 млн.
- Нико Пас («Комо») — € 65 млн.
- Кристиан Пулишич («Милан») — € 60 млн.
- Николо Барелла («Интер») — € 60 млн.
- Маркус Тюрам («Интер») — € 60 млн.
- Ману Коне («Рома») — € 50 млн.
- Федерико Димарко («Интер») — € 50 млн.
