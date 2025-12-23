Скидки
Transfermarkt назвал самых дорогих игроков Серии А

Интернет портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов элитного дивизиона чемпионата Италии. Наиболее дорогим игроком стал нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, рыночная стоимость которого оценивается в € 85 млн.

Полностью топ-10 самых дорогих футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:

  1. Лаутаро Мартинес («Интер») — € 85 млн.
  2. Алессандро Бастони («Интер») — € 80 млн.
  3. Кенан Йылдыз («Ювентус») — € 75 млн.
  4. Рафаэл Леау («Милан») — € 70 млн.
  5. Нико Пас («Комо») — € 65 млн.
  6. Кристиан Пулишич («Милан») — € 60 млн.
  7. Николо Барелла («Интер») — € 60 млн.
  8. Маркус Тюрам («Интер») — € 60 млн.
  9. Ману Коне («Рома») — € 50 млн.
  10. Федерико Димарко («Интер») — € 50 млн.
