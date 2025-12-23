Transfermarkt назвал самых дорогих игроков Серии А

Интернет портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов элитного дивизиона чемпионата Италии. Наиболее дорогим игроком стал нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, рыночная стоимость которого оценивается в € 85 млн.

Полностью топ-10 самых дорогих футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом: