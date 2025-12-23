«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция матча Кубка лиги начнётся в 23:00 мск

Во вторник, 23 декабря, состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступит Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Победитель этого противостояния в полуфинале турнира сыграет с «Челси». В другой полуфинальной паре встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1.