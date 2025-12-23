Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция матча Кубка лиги начнётся в 23:00 мск
Во вторник, 23 декабря, состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступит Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Победитель этого противостояния в полуфинале турнира сыграет с «Челси». В другой полуфинальной паре встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Календарь матчей Кубка английской лиги сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка английской лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

