Брейдо рассказал о дружбе с Бариновым и о своей роли в переговорах между ЦСКА и «Локо»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о переговорах между армейцами и «Локомотивом» по возможному переходу полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова зимой, а также ответил на вопрос о личных взаимоотношениях с капитаном красно-зелёных.

— Почему Герман Ткаченко говорит, что ты участвуешь в сделке по переходу Баринова из «Локомотива»?

— Ты как опытный журналист чуть вырываешь слова из контекста. Там дальше Герман Владимирович сам отвечал, что Кирилл, в общем-то, давно дружит с Димой, так сказать, является поклонником его таланта.

Мы с 2014 года… Он был ещё в молодёжке «Локомотива», а я только пришёл в «Локомотив» в сентябре 2014-го. Вместе летали на выездные матчи. Помню, полетели в Екатеринбург играть с «Уралом», а потом на поезде ехали до Тюмени, чтобы на следующий день основными командами сыграть на стадионе «Геолог». Вот, собственно…

— Это очень интересно, понимаешь, почему Ткаченко так сказал?

— Считаю, что в принципе сделки в достаточной степени зачастую бывают сложными. Если на том или ином этапе какой-то человек может, исходя из личных взаимоотношений, быть инструментарием внутри структуры — это абсолютно нормальный внутренний момент, который не очень здорово, что стал доступен и во внешней среде, но это абсолютно нормальная история для футбола, — сказал Брейдо в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»