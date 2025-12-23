Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брейдо рассказал о дружбе с Бариновым и о своей роли в переговорах между ЦСКА и «Локо»

Брейдо рассказал о дружбе с Бариновым и о своей роли в переговорах между ЦСКА и «Локо»
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о переговорах между армейцами и «Локомотивом» по возможному переходу полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова зимой, а также ответил на вопрос о личных взаимоотношениях с капитаном красно-зелёных.

— Почему Герман Ткаченко говорит, что ты участвуешь в сделке по переходу Баринова из «Локомотива»?
— Ты как опытный журналист чуть вырываешь слова из контекста. Там дальше Герман Владимирович сам отвечал, что Кирилл, в общем-то, давно дружит с Димой, так сказать, является поклонником его таланта.

Мы с 2014 года… Он был ещё в молодёжке «Локомотива», а я только пришёл в «Локомотив» в сентябре 2014-го. Вместе летали на выездные матчи. Помню, полетели в Екатеринбург играть с «Уралом», а потом на поезде ехали до Тюмени, чтобы на следующий день основными командами сыграть на стадионе «Геолог». Вот, собственно…

— Это очень интересно, понимаешь, почему Ткаченко так сказал?
— Считаю, что в принципе сделки в достаточной степени зачастую бывают сложными. Если на том или ином этапе какой-то человек может, исходя из личных взаимоотношений, быть инструментарием внутри структуры — это абсолютно нормальный внутренний момент, который не очень здорово, что стал доступен и во внешней среде, но это абсолютно нормальная история для футбола, — сказал Брейдо в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android