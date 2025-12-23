Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист из семи полузащитников — talkSPORT

«Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист из семи полузащитников — talkSPORT
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» изучает возможность с приобретением двух полузащитников в 2026 году. В связи с этим клуб составил предварительный шорт-лист, в который вошли семь футболистов. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, обсуждаются следующие кандидатуры: Конор Галлахер («Атлетико» Мадрид), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Карлос Балеба («Брайтон»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Тайлер Адамс («Борнмут») и Ангело Штиллер («Штутгарт»).

При этом подчёркивается, что наиболее вероятен вариант с подписанием Галлахера или Невеша. Скорее всего, остальные пять футболистов не будут доступны для трансфера до грядущего лета. И Галлахер, и Невеш хотят вернутся в АПЛ.

Материалы по теме
«Пассивность на грани трусости». Казанский — об «Астон Вилле» в матче с «Ман Юнайтед»
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android