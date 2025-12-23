Агент Дркушича отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в ПАОК из «Зенита»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в греческий ПАОК.

«Не могу комментировать ничего, что основано на слухах. Давайте подождём и посмотрим, что случится в следующие дни», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ПАОК готовит предложение по защитнику «Зенита».

В нынешнем сезоне Дркушич принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме ПАОК готовит предложение «Зениту» по переходу Дркушича — источник

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: