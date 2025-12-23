Скидки
Миленкович стал первым со времён Ивановича защитником, признанным игроком года в Сербии

Защитник «Ноттингем Форест» Никола Миленкович признан лучшим игроком 2025 года в Сербии. Об этом сообщает официальный аккаунт Футбольного союза страны в социальной сети X.

Что примечательно, футболист «лесников» стал первым защитником со времён экс-игрока «Локомотива», «Челси» и «Зенита» Бранислава Ивановича, который получил данный приз в 2013 году.

Никола Миленкович является воспитанником клубов «ОФК Жарково» и «Партизан». В послужном списке игрока также есть «Фиорентина». За «Ноттингем Форест» он выступает с 2024-го. За этот период защитник принял участие в 63 матчах английской команды, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

