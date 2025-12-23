«Обидно читать о друге, что он предатель». Брейдо — о возможном трансфере Баринова в ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о реакции на возможный переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в стан армейцев. Ранее сообщалось, что капитан железнодорожников отказывается от продления истекающего летом 2026 года контракта.

— Подтверждаю, что мы с Димой дружны, с ним общаемся, переписываемся на еженедельной основе. Вот и всё.

— Обсуждали ли с ним возможный переход в ЦСКА?

— Обсуждали как дела друг у друга. Летом ЦСКА делал официальное предложение «Локомотиву», конечно, мы это обсуждали.

— Твоё мнение по Баринову в руководстве ЦСКА спрашивали?

— Спрашивали.

— Какая характеристика?

— Как сказал Герман Владимирович [Ткаченко], я являюсь большим поклонником таланта Дмитрия Баринова. Единственное, могу сказать на правах друга Димы, что вне зависимости от того, какое решение им будет принято, хотя, опять же, если мы говорим о каком-то потенциально летнем переходе, это может стать возможным и зафиксированным только в январе.

Дальше клубы договорятся, произойдёт это раньше или нет, не знаю. На сегодняшний день это просто неизвестно. Но, конечно, мне обидно читать, что о моём друге в данном случае пишут, вот, так сказать, предатель и так далее. На мой взгляд, не нужно спешить вычёркивать часть истории, — сказал Брейдо в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»