Агент Капленко раскрыл причину ухода экс-игрока «Зенита» из костромского «Спартака»

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника костромского «Спартака» Кирилла Капленко, высказался о причинах ухода белорусского футболиста из клуба. Ранее пресс-служба красно-белых объявила о расторжении контракта с экс-игроком «Зенита» по обоюдному согласию.

«Кирилл покинул Кострому, потому что ему было сложно играть в футбол «Спартака» после годичной паузы в выступлениях. Тем не менее считаю Капленко очень сильным футболистом с большим потенциалом. Сейчас для него самое главное — найти клуб, где у него будет игровая практика. Нужно чуть-чуть прийти в себя после простоя. В ближайшее время понимание с новой командой должно появиться. Варианты есть. Уверен, и в РПЛ мы ещё вернёмся!» — рассказал Бабырь корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Капленко выступал за «Спартак» с августа 2025 года. Хавбек перебрался в команду Мелбет Первой лиги из подмосковных «Химок». Всего на его счету три матча в сезоне-2025/2026.