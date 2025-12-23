Три игрока «Интера» вошли в десятку самых подешевевших в Серии А по версии Transfermarkt

Интернет портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов итальянской Серии А. Сразу три игрока миланского «Интера» вошли в десятку подешевевших игроков. Больше остальных в стоимости потеряли форвард чёрно-синих Маркус Тюрам и центральный защитник «Ювентуса» Бремер. Оба футоблиста стали дешевле на € 15 млн.

Полностью топ-10 самых подешевевших футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом: