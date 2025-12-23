Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Три игрока «Интера» вошли в десятку самых подешевевших в Серии А по версии Transfermarkt

Три игрока «Интера» вошли в десятку самых подешевевших в Серии А по версии Transfermarkt
Комментарии

Интернет портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов итальянской Серии А. Сразу три игрока миланского «Интера» вошли в десятку подешевевших игроков. Больше остальных в стоимости потеряли форвард чёрно-синих Маркус Тюрам и центральный защитник «Ювентуса» Бремер. Оба футоблиста стали дешевле на € 15 млн.

Полностью топ-10 самых подешевевших футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:

  1. Бремер («Ювентус») — € 35 млн (- € 15 млн).
  2. Маркус Тюрам («Интер») — € 60 млн (- € 15 млн).
  3. Дензел Думфрис («Интер») — € 25 млн (- € 10 млн).
  4. Джорджио Скальвини («Аталанта») — € 25 млн (- € 10 млн).
  5. Джонатан Дэвид («Ювентус») — € 35 млн (- € 10 млн).
  6. Константинос Цимикас («Рома») — € 10 млн (- € 8 млн).
  7. Первис Эступиньян («Милан») — € 14 млн (- € 8 млн).
  8. Станислав Лоботка («Наполи») — € 18 млн (- € 7 млн).
  9. Давиде Фраттези («Интер») — € 28 млн (- € 7 млн).
  10. Додо («Фиорентина») — € 15 млн (- € 6 млн).
