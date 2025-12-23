Три игрока «Интера» вошли в десятку самых подешевевших в Серии А по версии Transfermarkt
Интернет портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов итальянской Серии А. Сразу три игрока миланского «Интера» вошли в десятку подешевевших игроков. Больше остальных в стоимости потеряли форвард чёрно-синих Маркус Тюрам и центральный защитник «Ювентуса» Бремер. Оба футоблиста стали дешевле на € 15 млн.
Полностью топ-10 самых подешевевших футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:
- Бремер («Ювентус») — € 35 млн (- € 15 млн).
- Маркус Тюрам («Интер») — € 60 млн (- € 15 млн).
- Дензел Думфрис («Интер») — € 25 млн (- € 10 млн).
- Джорджио Скальвини («Аталанта») — € 25 млн (- € 10 млн).
- Джонатан Дэвид («Ювентус») — € 35 млн (- € 10 млн).
- Константинос Цимикас («Рома») — € 10 млн (- € 8 млн).
- Первис Эступиньян («Милан») — € 14 млн (- € 8 млн).
- Станислав Лоботка («Наполи») — € 18 млн (- € 7 млн).
- Давиде Фраттези («Интер») — € 28 млн (- € 7 млн).
- Додо («Фиорентина») — € 15 млн (- € 6 млн).
