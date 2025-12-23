В «Крузейро» определили стратегию для покупки Жерсона из «Зенита» — Goal

«Крузейро» разработал стратегию по приобретению полузащитника «Зенита» Жерсона. В частности, бразильский клуб будет использовать посредника в переговорах по трансферу 28-летнего футболиста. Об этом сообщает бразильский Goal.com.

По информации источника, агент Андре Кури будет представлять «Крузейро» в переговорах с сине-бело-голубыми. Сам Жерсон дал положительный сигнал относительно потенциального возвращения в Бразилию.

Подчёркивается, что «Зенит» исключает другие стороны, заинтересованные в подписании Жерсона. Санкт-петербургский клуб считает, что переход полузащитника возможет только в «Крузейро», особенно с учётом интереса сине-бело-голубых к защитнику команды из Белу-Оризонти Джонатану де Жезусу.

