Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

В «Крузейро» определили стратегию для покупки Жерсона из «Зенита» — Goal

Комментарии

«Крузейро» разработал стратегию по приобретению полузащитника «Зенита» Жерсона. В частности, бразильский клуб будет использовать посредника в переговорах по трансферу 28-летнего футболиста. Об этом сообщает бразильский Goal.com.

По информации источника, агент Андре Кури будет представлять «Крузейро» в переговорах с сине-бело-голубыми. Сам Жерсон дал положительный сигнал относительно потенциального возвращения в Бразилию.

Подчёркивается, что «Зенит» исключает другие стороны, заинтересованные в подписании Жерсона. Санкт-петербургский клуб считает, что переход полузащитника возможет только в «Крузейро», особенно с учётом интереса сине-бело-голубых к защитнику команды из Белу-Оризонти Джонатану де Жезусу.

