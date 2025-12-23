Червиченко: если «Спартак» выиграет Кубок России, нельзя будет считать сезон провальным

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, является ли нынешний сезон провальным для красно-белых.

— Считаете ли вы этот год провальным для «Спартака»?

— Провальным год будет тогда, когда закончится чемпионат и Кубок России. Всё может быть. В РПЛ вообще призрачные шансы даже на третье место, а Кубок ещё никто не отменял. Если «Спартак» выиграет Кубок России, нельзя будет сезон считать провальным, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, «Спартак» закончил первую часть текущего сезона РПЛ на шестом месте с 29 очками. В Кубке России красно-белым предстоит сыграть со столичным «Динамо» в 1/2 финала Пути РПЛ.