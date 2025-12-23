Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Стало известно, кого «Ливерпуль» может купить на подмену травмированному Исаку

Стало известно, кого «Ливерпуль» может купить на подмену травмированному Исаку
«Ливерпуль» рассматривает варианты для усиления атаки после того, как нападающий Александер Исак сломал ногу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, мерсисайдцы следят за форвардом «Брентфорда» Игором Тьяго, в котором видят игрока, подходящего по стилю команде Арне Слота. Однако «пчёлы» не продадут 24-летнего нападающего зимой, если не поступит экстраординарное предложение.

При этом главной трансферной целью «Ливерпуля» остаётся вингер «Борнмута» Антуан Семеньо, об интересе к которому СМИ сообщали ещё до травмы Исака.

Не исключено, что теперь полузащитник Флориан Вирц будет играть более атакующую роль в «Ливерпуле». Слот может использовать немецкого хавбека на позиции «ложной девятки».

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

