Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Барселона» зимой хочет усилить состав центральным защитником — Романо

Комментарии

«Барселона» зимой намерена провести активную работу над поиском центрального защитника. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, каталонцы не намерены совершать громкий трансфер на эту позицию, возможно, сине-гранатовые остановятся на варианте с арендой. Ранее Андреас Кристенсен получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена, он пропустит около четырёх месяцев.

На данный момент «Барселона» с 46 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона испанского первенства, в Лиге чемпионов команда с 10 очками располагается на 15-й строчке сводной таблицы.

Комментарии
