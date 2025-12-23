Тренер «Спартака» из Костромы рассказал, почему первый сбор команды начался в декабре

Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин высказался о подготовке команды к весенней части сезона в Первой лиге, а также объяснил, почему зимние сборы красно-белых начались в декабре.

«Мы каждый год таким образом выстраиваем свою подготовку к чемпионату, уже на протяжении трёх—четырёх лет.

На этом сборе уделяем внимание физической нагрузке: вначале профилактика травм, а далее уже чуть добавляем объём в беговой работе — кроссы, чередуем с велосипедной тренировкой, конечно, не забываем про силу в тренажёрном зале. Игровых тренировок на этом сборе у нас нет», — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.