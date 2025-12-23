Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» из Костромы рассказал, почему первый сбор команды начался в декабре

Тренер «Спартака» из Костромы рассказал, почему первый сбор команды начался в декабре
Комментарии

Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин высказался о подготовке команды к весенней части сезона в Первой лиге, а также объяснил, почему зимние сборы красно-белых начались в декабре.

«Мы каждый год таким образом выстраиваем свою подготовку к чемпионату, уже на протяжении трёх—четырёх лет.

На этом сборе уделяем внимание физической нагрузке: вначале профилактика травм, а далее уже чуть добавляем объём в беговой работе — кроссы, чередуем с велосипедной тренировкой, конечно, не забываем про силу в тренажёрном зале. Игровых тренировок на этом сборе у нас нет», — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«КАМАЗ» растаскивают, Евсеева ждут в РПЛ, «Родина» закупается у Галицкого. Главное в ФНЛ «КАМАЗ» растаскивают, Евсеева ждут в РПЛ, «Родина» закупается у Галицкого. Главное в ФНЛ
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android