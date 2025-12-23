«Так выглядит отличное решение». Хойлунд опубликовал фото с трофеем Суперкубка Италии

Нападающий «Наполи» Расмус Хойлунд, арендованный у «Манчестер Юнайтед», в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию с трофеем Суперкубка Италии. В финале соревнования команда Антонио Конте обыграла «Болонью» со счётом 2:0.

«Так выглядит отличное решение», — написал футболист.

Аренда Хойлунда рассчитана до конца нынешнего сезона. У «Наполи» есть обязательство выкупить 22-летнего форварда при выполнении определённых условий. За итальянский клуб Хойлунд провёл 19 встреч, где забил семь голов и сделал три результативные передачи. В составе «Манчестер Юнайтед» датчанин играл с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и шестью результативными передачами.

