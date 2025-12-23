Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Окружение Жерсона сомневается в его уходе из «Зенита» зимой из-за цены на игрока — Фурлан

«Крузейро» и «Палмейрас» по-прежнему проявляют интерес к полузащитнику «Зенита» Жерсону. Однако сине-бело-голубые готовы начать вести переговоры только при предложении как минимум в € 25 млн. Об этом сообщает журналист Валентин Фурлан на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сторона футболиста «Зенита» сомневается в его переходе в зимнее трансферное окно из-за высокой стоимости, установленной санкт-петербургским клубом.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

