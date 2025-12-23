Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Полное непонимание футбола». Аршавин выделил три спорных судейских решения в РПЛ

«Полное непонимание футбола». Аршавин выделил три спорных судейских решения в РПЛ
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал три судейских решения в первой части Мир Российской Премьер-Лиги, с логикой которых он не согласен.

«Оценка судейству? Не знаю. Я просто расскажу три эпизода, которые мне пришли на ум из тех, что видел, в которых я как футболист не принимаю решения судьи. Первое — это сразу матч «Акрон» — ЦСКА, когда игрок ЦСКА бьёт дальше чем 11 метров в землю, попадает человеку в руку, ставят пенальти. А это было при счёте 0:0, по-моему. Это влияет на результат и на дальнейшую игру.

Не понимаю, как в матче опять того же ЦСКА и «Спартака», когда Зобнин обыгрывает, и Карасёв, по-моему, как раз ставит пенальти, а потом говорит, что это не пенальти. Потому что он не выбил, а его коснулся, это не изменило никак. То есть для них это не нарушение, для меня это нарушение Дивеева, то есть это логика игры. Он чиркает мяч, это никак не влияет на траекторию, а нога Дивеева, когда касается Зобнина, как раз влияет на движение Романа, где тот может пробить — это пенальти должен быть.

[Третье] — то, что произошло в Махачкале сейчас (удаление Табидзе в матче «Динамо» Мх — «Пари НН». — Прим. «Чемпионата») — это никакая и близко не красная карточка. Вообще полное непонимание, как я сказал, футбола. Это не соответствует логике игры. Моя логика: человек, который нарушает правила, мешает другому. А здесь нужно всё учитывать, а не смотреть по стоп-кадру. Он вообще прокинул, считай, стопорнулся. Его могут догнать уже один—два защитника. Этот человек (арбитр Алексей Сухой. — Прим. «Чемпионата») просто не разбирается в футболе», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
«Я понял Левникова в игре «Краснодар» — ЦСКА. И делал бы так же». Судейство 18-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Я понял Левникова в игре «Краснодар» — ЦСКА. И делал бы так же». Судейство 18-го тура РПЛ
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android