«Севилья» претендует на нападающего «Айнтрахта» Элье Ваи — L’Équipe

«Севилья» намерена усилиться нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Элье Ваи. Об этом сообщает L’Équipe.

Футболист не смог проявить себя в немецком клубе, он ищет новый вариант продолжения карьеры. «Ницца» тоже активно работает над арендой Ваи, однако испанский клуб предлагает аренду с правом выкупа, что можно стать преимуществом в вопросе заключения сделки.

Нападающий перешёл в «Айнтрахт» в январе этого года из «Марселя» за € 26 млн. С тех пор он провёл 25 матчей за франкфуртский клуб, забив один гол и отдав три результативные передачи. Действующий контракт Ваи с «Айнтрахтом» рассчитан до 2030 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 12 млн.