Стало известно, на что готов пойти Левандовски ради продления контракта с «Барселоной»

37-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски по-прежнему хочет продлить контракт с клубом, заканчивающийся грядущим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, польский форвард готов играть в команде второстепенную роль и быть наставником для молодых футболистов. Левандовски с пониманием относится, что в каталонский клуб может прийти молодой и перспективный нападающий, и считает, что он мог бы стать идеальным образцом для подражания, способным помочь прогрессировать.

Также Левандовски осознаёт, что в случае подписания нового трудового соглашения его заработная плата существенно уменьшится. Подчёркивается, что Левандовски и его семье очень комфортно в Барселоне.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме «Барселона» зимой хочет усилить состав центральным защитником — Романо

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: