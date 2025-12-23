Червиченко: работа в Сербии очистит Станковича от того, что налипло в России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возвращении бывшего тренера красно-белых Деяна Станковича в «Црвену Звезду».

«Станкович для Сербии герой. Думаю, есть ещё вопрос агентских групп. Вся бывшая Югославия, Сербия в том числе, это станок по производству футболистов. Станкович был хорош в Италии, вокруг него всё равно кучкуется какая-то агентская группа, которая его умудрилась засунуть в «Спартак».

Думаю, что работа на сербском рынке его немножко реанимирует и очистит от того, что налипло в России. После этого они его куда-нибудь дальше запихнут. И Станкович будет дальше пропихивать своих игроков», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.