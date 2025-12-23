Андрей Аршавин назвал лучшего вратаря первой части РПЛ и объяснил свой выбор

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева лучшим вратарём первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги, а также объяснил, чем, на его взгляд, голкипер «быков» превосходит коллегу по амплуа Максима Бориско из «Балтики».

— Агкацев — первый номер.

— Почему?

— Потому что он в полном порядке.

— А Бориско?

— Ну, второй, третий. Мы кстати с Талалаевым тоже это обсуждали. Он там доказывал, какой Бориско феноменальный. И я не сбрасываю, что он хороший вратарь, но очень много от обороны зависит. Да, выручает там один—два эпизода, но нет такого… Вот я помню, Латышонок играл, мы поехали Кубок освещать, там просто, мне кажется, раз пять-шесть «Спартак» вышел один на один, он тащил, может быть, и больше.

Бориско реально выручает раз—два за игру, в каких-то матчах, может, и больше, но очень трудно именно пройти даже не то что оборону «Балтики», а даже на их половину…

— А оборону «Краснодара»? У них лучшая пара защитников.

— Более открытая команда всё равно — «Краснодар». Просто он [Агкацев] класснее, лучше играет на выходах и так далее. Это для меня просто более высокого уровня вратарь, чем Бориско. А по уровню игры они, допустим, плюс-минус одинаковы были. Хорошо, выбираю Агкацева. Кстати, для меня Адамов не хуже, чем Бориско сыграл, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»