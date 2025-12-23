Защитник «Локомотива» Фассон интересен двум клубам из Бразилии — Palco do Esporte

«Васко да Гама» и «Атлетико Паранаэнсе» проявляют интерес к защитнику «Локомотива» Лукасу Фассону, чей контракт с железнодорожниками заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает аккаунт Palco do Esporte на своей странице в социальной сети X.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что московский клуб предложил 24-летнему футболисту трёхлетний контракт.

Фассон выступает в составе железнодорожников с лета 2022 года, когда он перешёл в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе». В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

