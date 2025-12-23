Дмитрий Комбаров рассказал, почему ушёл из второй команды «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров ответил, почему ранее покинул пост главного тренера второй команды красно-белых.

— Почему вы ушли из «Спартака»?

— Пошёл на повышение. Из пятой лиги перешёл в Первую лигу. Это очень хороший опыт, но надо двигаться вперёд. Я не сторонник того, чтобы отсиживаться и ждать чего‑то. Если есть шанс, надо им пользоваться.

— Разошлись без конфликтов?

— Конечно. Всё абсолютно нормально, — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

Специалист возглавил «Спартак-2» в начале 2024 года. В прошлом году команда финишировала на втором месте в дивизионе «Б» Второй лиги. В июле Комбаров стал главным тренером «Чайки».