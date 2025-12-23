Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Дмитрий Комбаров рассказал, почему ушёл из второй команды «Спартака»

Дмитрий Комбаров рассказал, почему ушёл из второй команды «Спартака»
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров ответил, почему ранее покинул пост главного тренера второй команды красно-белых.

— Почему вы ушли из «Спартака»?
— Пошёл на повышение. Из пятой лиги перешёл в Первую лигу. Это очень хороший опыт, но надо двигаться вперёд. Я не сторонник того, чтобы отсиживаться и ждать чего‑то. Если есть шанс, надо им пользоваться.

— Разошлись без конфликтов?
— Конечно. Всё абсолютно нормально, — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

Специалист возглавил «Спартак-2» в начале 2024 года. В прошлом году команда финишировала на втором месте в дивизионе «Б» Второй лиги. В июле Комбаров стал главным тренером «Чайки».

