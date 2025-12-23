Хуан Карседо — главный кандидат на пост тренера «Спартака» — источник

Испанский специалист Хуан Карседо, возглавляющий кипрский «Пафос», является главным кандидатом на пост тренера московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» также подтверждают эту информацию.

Карседо в течение 14 лет входил в штаб бывшего главного тренера «Спартака» и «ПСЖ» Унаи Эмери, где отвечал за стандарты и игру в обороне.

52-летний специалист занимает должность главного тренера «Пафоса» с лета 2023 года. За этот период под его руководством клуб стал чемпионом Кипра и выиграл Кубок страны.

После 18 туров Мир РПЛ красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место.

