Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Червиченко: Гусев не та фигура, которая способна привести «Динамо» к титулам

Червиченко: Гусев не та фигура, которая способна привести «Динамо» к титулам
Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение российского специалиста Ролана Гусева на пост главного тренера московского «Динамо». Специалист руководил командой в статусе исполняющего обязанности после ухода из клуба Валерия Карпина.

«На мой взгляд, Гусев — не та фигура, которая способна привести «Динамо» хоть к чему-то. Клуб всё время плачет, что не может лет 50 выиграть чемпионство и кубок лет 30. Про чемпионство РПЛ можно забыть. А Кубок России? Ну такое. Назначение Гусева стоит в том же строю, что и работа Романова в «Спартаке».

Если вы говорите, что создаёте клуб с большими амбициями и задачами, почему берёте тренера, который на сегодняшний день не соответствует этому. Может быть, чуть позже он покажет историю, какую сейчас показывает Талалаев в «Балтике». Но я ничего подобного про Гусева не слышал, где он героически какую-то команду возглавил, и она что-то взбаламутила и стала проблемой для топ-клубов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

