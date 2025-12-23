Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Руководство «Спартака» одобрило кандидатуру Карседо на пост главного тренера

Комментарии

Руководство московского «Спартака» одобрило кандидатуру испанца Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Тренер возглавит «Спартак», если московский клуб сумеет договориться с «Пафосом» о переходе специалиста.

52-летний специалист занимает должность главного тренера «Пафоса» с лета 2023 года. Ранее он в течение 14 лет входил в штаб бывшего главного тренера «Спартака» и «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери, где отвечал за стандарты и игру в обороне. «Спартаком» на финише первой части сезона-2025/2026 руководил россиянин Вадим Романов.

Комментарии
