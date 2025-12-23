Руководство «Спартака» одобрило кандидатуру Карседо на пост главного тренера

Руководство московского «Спартака» одобрило кандидатуру испанца Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Тренер возглавит «Спартак», если московский клуб сумеет договориться с «Пафосом» о переходе специалиста.

52-летний специалист занимает должность главного тренера «Пафоса» с лета 2023 года. Ранее он в течение 14 лет входил в штаб бывшего главного тренера «Спартака» и «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери, где отвечал за стандарты и игру в обороне. «Спартаком» на финише первой части сезона-2025/2026 руководил россиянин Вадим Романов.