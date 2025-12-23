Скидки
Футбол

«Ланс» приобрёл у клуба «РБ Лейпциг» полузащитника Амаду Айдара

«Ланс» на официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника Амаду Айдара, ранее выступавшего за «РБ Лейпциг».

Срок действия трудового договора футболиста с его новым клубом рассчитан до лета 2029 года.

С 2016 по 2019 год Айдара находился в системе клуба «Ред Булл Зальцбург», с 2019-го он выступал за «РБ Лейпциг». За немецкую команду футболист провёл 222 матча, в которых забил 15 голов и отдал 13 голевых передач, однако в нынешнем сезоне потерял место в составе. Кроме того, Айдара выступает за национальную команду Мали с 2017 года.

На данный момент «Ланс» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

