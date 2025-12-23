«Лион» объявил о переходе Эндрика из «Реала» на правах аренды

«Лион» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Эндрика из мадридского «Реала» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

«Лион» рад приветствовать Эндрика, который с 29 декабря начнёт тренировки с командой, и благодарит мадридский «Реал» за плодотворные переговоры и сотрудничество, благодаря которым его приезд стал возможен», — написано в заявлении французского клуба.

Ранее СМИ сообщали, что аренда 19-летнего форварда не предполагает возможности выкупа для «Лиона». «Львы» согласились покрывать часть зарплаты футболиста.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл три матча во всех турнирах, проведя на поле 99 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

