Дубль Джексона помог Сенегалу разгромить Ботсвану в матче Кубка Африки

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка Африки 2025 года, в котором встречались сборные Сенегала и Ботсваны. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу номинальных хозяев.

В конце первого тайма счёт открыл нападающий Сенегала Николас Джексон. На 58-й минуте Джексон укрепил преимущество номинальных хозяев. На 90-й минуте полузащитник Шериф Ндиайе довёл счёт до разгромного.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

