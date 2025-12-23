Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сенегал — Ботсвана, результат матча 23 декабря 2025, счет 3:0, Кубок Африки 2025

Дубль Джексона помог Сенегалу разгромить Ботсвану в матче Кубка Африки
Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка Африки 2025 года, в котором встречались сборные Сенегала и Ботсваны. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу номинальных хозяев. Трансляцию этой встречи можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Кубок африканских наций . Группа D. 1-й тур
23 декабря 2025, вторник. 18:00 МСК
Сенегал
Окончен
3 : 0
Ботсвана
1:0 Джексон – 40'     2:0 Джексон – 58'     3:0 Ндиайе – 90'    

В конце первого тайма счёт открыл нападающий Сенегала Николас Джексон. На 58-й минуте Джексон укрепил преимущество номинальных хозяев. На 90-й минуте полузащитник Шериф Ндиайе довёл счёт до разгромного.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
