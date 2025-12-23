Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая: если у «Спартака» будет любой русский тренер, Кахигао здесь нечего делать

Гурцкая: если у «Спартака» будет любой русский тренер, Кахигао здесь нечего делать
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао, а также прокомментировал поиски специалиста на должность главного тренера красно-белых.

«Российский тренер у «Спартака»? Каким-то образом у Некрасова (генеральный директор «Спартака». — Прим. «Чемпионата») в интервью прозвучало, что точно исключать этого нельзя, типа это возможно. Но смотри, русский тренер прибивает Кахигао. Если будет любой русский тренер, Кахигао здесь нечего делать. Скорее всего, ему нечего делать здесь, даже если будет иностранец.

Потому что, по моему мнению, это очень слабый менеджер. Тренера нет фактически с 10-го по 18-й тур — восемь недель, ещё и пауза на сборные. В 10-м туре начали искать замену Станковичу. Того, кого он нашёл, совет директоров не пропустил, получается, что мы в тупике», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
«В «Спартаке» я был беспокойным из-за судей». Станкович — в «Црвене» и хочет Маркиньоса «В «Спартаке» я был беспокойным из-за судей». Станкович — в «Црвене» и хочет Маркиньоса
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android