Гурцкая: если у «Спартака» будет любой русский тренер, Кахигао здесь нечего делать

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао, а также прокомментировал поиски специалиста на должность главного тренера красно-белых.

«Российский тренер у «Спартака»? Каким-то образом у Некрасова (генеральный директор «Спартака». — Прим. «Чемпионата») в интервью прозвучало, что точно исключать этого нельзя, типа это возможно. Но смотри, русский тренер прибивает Кахигао. Если будет любой русский тренер, Кахигао здесь нечего делать. Скорее всего, ему нечего делать здесь, даже если будет иностранец.

Потому что, по моему мнению, это очень слабый менеджер. Тренера нет фактически с 10-го по 18-й тур — восемь недель, ещё и пауза на сборные. В 10-м туре начали искать замену Станковичу. Того, кого он нашёл, совет директоров не пропустил, получается, что мы в тупике», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»