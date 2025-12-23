Вингер «Спартака» Бонгонда признан лучшим игроком матча ДР Конго и Бенина на Кубке Африки

Фланговый нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда стал лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Кубка Африки 2025 года, в котором встречались Демократическая Республика Конго и Бенин. Об этом сообщает аккаунт Med Sesay в соцсети X. Футболист красно-белых отличился на 16-й минуте игры и стал автором победного мяча конголезцев.

Демократическая Республика Конго и Бенин выступают в группе D. Также в этом квартете играют Ботсвана и Сенегал.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.