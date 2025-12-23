Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» заплатит «Пафосу» € 600 тыс. в случае назначения Карседо главным тренером

«Спартак» заплатит «Пафосу» € 600 тыс. в случае назначения Карседо главным тренером
«Спартаку» придётся заплатить € 600 тыс. «Пафосу» в случае назначения Хуана Карседо на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Такая сумма отступных прописана в контракте тренера с кипрским клубом. Сделка по назначению Карседо в «Спартак» очень близко», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что руководство красно-белых одобрило кандидатуру Карседо на указанную должность.

52-летний специалист занимает должность главного тренера «Пафоса» с лета 2023 года. За этот период под его руководством клуб стал чемпионом Кипра и выиграл Кубок страны.

