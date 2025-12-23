Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ницца» хочет подписать нападающего «Ноттингем Форест» Калимуэндо — Nice-Matin

Комментарии

Нападающий «Ноттингем Форест» Арно Калимуэндо попал в сферу интересов «Ниццы». Об этом сообщает Nice-Matin.

Футболист не входит в число системообразующих игроков «лесников». Высокая зарплата Арно может стать препятствием для аренды.

Калимуэндо является воспитанником «ПСЖ», на взрослом уровне он также выступал за эту команду. Кроме того, в послужном списке игрока есть «Ланс». Состав «Ноттингем Форест» Калимуэндо пополнил прошлым летом за € 30 млн, перейдя из «Ренна». В нынешнем клубном сезоне Арно принял участие в 13 матчах, забив два гола. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

