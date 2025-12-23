Франк ответил Слоту, назвавшему подкат ван де Вена под Исака безрассудным

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк отреагировал на слова Арне Слота, возглавляющего «Ливерпуль», назвавшего подкат защитника «шпор» Микки ван де Вена под форварда мерсисайдцев Александера Исака безрассудным. Эпизод произошёл в очном матче команд в 17-м туре АПЛ (1:2). В результате подката ван де Вена Исак травмировал голеностоп.

«Очевидно, что я не согласен. Речь о защитнике, который сделал всё, чтобы избежать гола. Это была контратака, поэтому он бежал назад на полной скорости. Микки сделал всё возможное, чтобы заблокировать удар. К сожалению, Исак поставил ногу именно в то место, из-за чего ситуация выглядит хуже, чем есть на самом деле. Это была бы естественная реакция для любого защитника.

Насколько помню, от Микки не было безрассудных подкатов. Вижу в нём честного и конкурентоспособного игрока. Это всего один момент. Знаю, футболисты уладили ситуацию», — приводит слова Франка Sky Sports.

Самые опасные травмы в футболе: