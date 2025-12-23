РПЛ поделилась архивным фото Карседо с Эмери в «Спартаке» на фоне интереса к тренеру

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала архивное фото испанского тренера Хуана Карседо в «Спартаке» в период его работы в тренерском штабе своего соотечественника Унаи Эмери. Ранее сообщалось, что тренер «Пафоса» может возглавить «Спартак».

«Ретро дня: Унаи Эмери в «Спартаке» со своими помощниками Игорем Ледяховым и Хуаном Карседо», — подписала фотографию пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Хуан Карседо работал в «Спартаке» с июля по ноябрь 2012 года. 52-летний специалист занимает должность главного тренера «Пафоса» с лета 2023 года. В штабе Эмери он отвечал за стандарты и игру в обороне.