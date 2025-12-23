Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Винисиус сомневается в своём будущем в «Реале» из-за реакции фанатов на него — источник

Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сомневается в продлении сотрудничества с клубом. Бразильский футболист впервые почувствовал, что часть болельщиков «сливочных» его не поддерживает. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, на текущий момент 25-летний футболист не уверен, стоит ли ему пролонгировать трудовое соглашение с «Королевским клубом», заканчивающееся летом 2027 года.

Напомним, болельщики «Реала» освистывали Винисиуса после замены в матче Примеры с «Севильей» (2:0), пока вингер покидал поле.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'     2:0 Мбаппе – 86'    
Удаления: нет / Маркан – 68'

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

Комментарии
