Винисиус сомневается в своём будущем в «Реале» из-за реакции фанатов на него — источник

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сомневается в продлении сотрудничества с клубом. Бразильский футболист впервые почувствовал, что часть болельщиков «сливочных» его не поддерживает. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, на текущий момент 25-летний футболист не уверен, стоит ли ему пролонгировать трудовое соглашение с «Королевским клубом», заканчивающееся летом 2027 года.

Напомним, болельщики «Реала» освистывали Винисиуса после замены в матче Примеры с «Севильей» (2:0), пока вингер покидал поле.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

