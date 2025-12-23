«Ювентус» хочет осуществить переход полузащитника «Интера» зимой, игрок согласен — Скира

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника миланского «Интера» и сборной Италии Давиде Фраттези в зимнее трансферное окно. Как сообщает журналист Николо Скира в соцсети X, переговоры между клубами уже идут.

По данным источника, «старая синьора» рассматривает возможность предложить «Интеру» аренду с правом выкупа, это может стать обязательным при выполнении определённых условий. Сообщается, что сам Фраттези уже выразил готовность к переходу.

Фраттези выступает за «Интер» с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.