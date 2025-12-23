«Челси» может заплатить € 60 млн за 17-летнего защитника из Серии А — Caught Offside

«Челси» является одним из главных претендентов на 17-летнего центрального защитника «Аталанты» Хонеста Аханора. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб может предложить итальянской команде € 60 млн за переход футболиста. При этом за защитником «Аталанты» также наблюдают «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Аханор принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: