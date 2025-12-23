Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Милан» объявил о расторжении контракта с Дивоком Ориги

Комментарии

«Милан» на официальном сайте объявил о досрочном прекращении сотрудничества с бельгийским нападающим Дивоком Ориги.

«Милан» объявляет о расторжении контракта с нападающим Дивоком Ориги по взаимному согласию.
Клуб желает игроку всего наилучшего в будущем», — сказано в сообщении итальянского клуба.

Ориги перешёл в «Милан» в 2022 году, подписав контракт на четыре года. Он не выступал за «россонери» с мая 2023 года. В сезоне-2023/2024 Ориги на правах аренды играл за «Ноттингем Форест», после чего окончательно выпал из основной обоймы итальянского клуба и тренировался индивидуально. Трансферная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

