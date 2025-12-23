«Невозможно». В Испании оценили вероятность назначения Карседо в «Спартак»

Хуан Кастро, шеф-редактор популярной испанской газеты Marca, высказался об интересе московского «Спартака» к главному тренеру «Пафоса» Хуану Карседо. Ранее сообщалось, что совет директоров красно-белых утвердил кандидатуру 52-летнего специалиста.

«Это невозможно. Очевидно, что Карседо классный тренер, но он сейчас в «Пафосе», а «Пафос» продолжает борьбу в Лиге чемпионов», — сказал Кастро корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Хуан Карседо работал в «Спартаке» с июля по ноябрь 2012 года. В штабе соотечественника Унаи Эмери он отвечал за стандарты и игру в обороне. Специалист занимает должность главного тренера «Пафоса» с лета 2023 года.