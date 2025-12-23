Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фулхэм» возобновил интерес к нападающему сборной США Пепи — Eindhovens Dagblad

«Фулхэм» возобновил интерес к нападающему сборной США Пепи — Eindhovens Dagblad
Комментарии

«Фулхэм» проявляет интерес к нападающему ПСВ и сборной США Рикардо Пепи. Об этом сообщает Eindhovens Dagblad.

По данным источника, «дачники» готовы предложить за игрока € 30-35 млн. Прошлым летом лондонцы уже работали над трансфером американского игрока, конкурируя с «Ювентусом» и «Бетисом», но Пепи остался в Эйндховене. Ожидается, что ПСВ вряд ли захочет отпускать игрока, поскольку он очень важен для команды. Срок действия его контракта с клубом рассчитан до лета 2030 года. В 21 матче нынешнего клубного сезона Рикардо забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

Рикардо является воспитанником «Далласа», он также выступал за «Аугсбург» и «Гронинген». Футболист дважды становился чемпионом Нидерландов, два раза брал Суперкубок страны, а в составе национальной команды выиграл Лигу наций КОНКАКАФ.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
«Фенербахче» согласовал сделку с полузащитником ПСВ Верманом — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android