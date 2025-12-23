Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов отправился в отпуск в Швейцарию, вратарь «ПСЖ» забыл паспорт по пути в аэропорт

Сафонов отправился в отпуск в Швейцарию, вратарь «ПСЖ» забыл паспорт по пути в аэропорт
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился кадрами из отпуска в Швейцарии, а также рассказал, что забыл документы по дороге в аэропорт и был вынужден менять билеты.

«Сегодня у меня первый день полноценного отпуска. Вчера к вечеру прилетели в Швейцарию. Хотели провести время в снегах, но, видимо, хорошая погода прилетела вместе с нами. Так что снег видно только на вершинах соседних гор.

Наше путешествие началось с осознания [факта] отсутствия паспортов уже при подходе к стойке регистрации. Вопрос решился двухчасовой поездкой домой за документами и переносом билетов на следующий рейс. Но всё же к вечеру мы добрались до отеля, где нас встретили живой камин в номере и картина во всю стену. В таком уюте грех было не отдохнуть после затянувшейся дороги.

В итоге мы проспали завтрак, но не сказать, что сильно расстроились. Уже успел провести тренировку, а также спланировали часть нашего времяпрепровождения на ближайшие дни.

P.S. Всё ещё надеюсь на фото в снегах, так что скоро поедем в горы. Позже обязательно поделюсь видом оттуда», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Фанаты «ПСЖ» сочинили песню в честь Сафонова. Видео
Истории
Фанаты «ПСЖ» сочинили песню в честь Сафонова. Видео
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android