Главная Футбол Новости

Стало известно, когда капитан «Реала» Карвахаль примет решение о будущем в клубе

Стало известно, когда капитан «Реала» Карвахаль примет решение о будущем в клубе
Комментарии

Защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. 33-летний футболист примет решение о будущем в июле, когда истечёт срока действия его контракта со «сливочными». На текущий момент испанец гораздо ближе к уходу из «Королевского клуба», чем к тому, чтобы остаться в нём. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в «Реале» осознают значимость Карвахаля и примут любое его решение. Подчёркивается, что в случае ухода из стана «сливочных» защитник может продолжить карьеру в Катаре.

В составе «Реала» Карвахаль принял участие в 436 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами.

