Защитник ЦСКА Гаич назвал победу над «Зенитом» в Кубке России главным событием года

Защитник ЦСКА Милан Гаич в формате блиц-опроса выделил главные события 2025 года, вспомнив победу над «Зенитом» — 2:0 (4:3 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

— Любимая новогодняя традиция?

— Семейный обед, вручение подарков детям и просмотр новогодних фильмов.

— Какой новогодний подарок из детства запомнился тебе навсегда?

— Деревянный поезд с рельсами, которые проходили по всему дому, и футбольный мяч.

— Лучшее футбольное событие года?

— Ответная кубковая игра ЦСКА — «Зенит».

— Лучшее нефутбольное событие года?

— Крещение моей дочки Надьи.

— Песня, которую чаще всего слушал в этом году?

— Beogradski Sindikat – Marš iz moje avlije.

— Лучший фильм или сериал, который ты посмотрел в этом году?

— Сериал Absentia («Амнезия»).

— Поздравь болельщиков ЦСКА с наступающим Новым годом.

— Друзья, желаю вам крепкого здоровья и побольше любви и надежды в новом году. Пусть 2026 год принесёт нам много побед — личных и наших совместных! — сказал Гаич в интервью пресс-службе ЦСКА в телеграм-канале.