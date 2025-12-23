Защитник ЦСКА Гаич назвал победу над «Зенитом» в Кубке России главным событием года

Защитник ЦСКА Милан Гаич в формате блиц-опроса выделил главные события 2025 года, вспомнив победу над «Зенитом» — 2:0 (4:3 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.
— Любимая новогодняя традиция?
— Семейный обед, вручение подарков детям и просмотр новогодних фильмов.
— Какой новогодний подарок из детства запомнился тебе навсегда?
— Деревянный поезд с рельсами, которые проходили по всему дому, и футбольный мяч.
— Лучшее футбольное событие года?
— Ответная кубковая игра ЦСКА — «Зенит».
— Лучшее нефутбольное событие года?
— Крещение моей дочки Надьи.
— Песня, которую чаще всего слушал в этом году?
— Beogradski Sindikat – Marš iz moje avlije.
— Лучший фильм или сериал, который ты посмотрел в этом году?
— Сериал Absentia («Амнезия»).
— Поздравь болельщиков ЦСКА с наступающим Новым годом.
— Друзья, желаю вам крепкого здоровья и побольше любви и надежды в новом году. Пусть 2026 год принесёт нам много побед — личных и наших совместных! — сказал Гаич в интервью пресс-службе ЦСКА в телеграм-канале.