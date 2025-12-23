Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Защитник ЦСКА Гаич назвал победу над «Зенитом» в Кубке России главным событием года
Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гаич в формате блиц-опроса выделил главные события 2025 года, вспомнив победу над «Зенитом» — 2:0 (4:3 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

— Любимая новогодняя традиция?
— Семейный обед, вручение подарков детям и просмотр новогодних фильмов.

— Какой новогодний подарок из детства запомнился тебе навсегда?
— Деревянный поезд с рельсами, которые проходили по всему дому, и футбольный мяч.

— Лучшее футбольное событие года?
— Ответная кубковая игра ЦСКА — «Зенит».

— Лучшее нефутбольное событие года?
— Крещение моей дочки Надьи.

— Песня, которую чаще всего слушал в этом году?
— Beogradski Sindikat – Marš iz moje avlije.

— Лучший фильм или сериал, который ты посмотрел в этом году?
— Сериал Absentia («Амнезия»).

— Поздравь болельщиков ЦСКА с наступающим Новым годом.
— Друзья, желаю вам крепкого здоровья и побольше любви и надежды в новом году. Пусть 2026 год принесёт нам много побед — личных и наших совместных! — сказал Гаич в интервью пресс-службе ЦСКА в телеграм-канале.

