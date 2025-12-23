«Барселона» может побороться с «Атлетико» за защитника из АПЛ — TEAMtalk

«Барселона» и мадридский «Атлетико» проявляют интерес к 28-летнему центральному защитнику «Борнмута» Маркосу Сенеси. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, оба клуба уже общались насчёт потенциального перехода аргентинского футболиста, чей контракт с «вишнями» заканчивается грядущим летом. В «Борнмуте» приняли уход Сенеси по окончании нынешнего сезона, поскольку он отклонил несколько предложений о пролонгации трудового соглашения.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

