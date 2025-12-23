Форвард «Манчестер Сити» Мармуш установил историческое достижение на Кубке Африки

Нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш установил историческое достижение в составе сборной Египта в матче 1-го тура Кубка африканских наций, в котором его команда победила национальную команду Зимбабве (2:1). Команды играли на стадионе «Стад Адрар Арена» (Агадир, Марокко).

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Мармуш стал первым футболистом в истории турнира с момента начала сбора статистики, которому удалось нанести больше восьми ударов по воротам соперников и совершить более семи обводок.

Двумя другими командами в квартете B являются сборные ЮАР и Анголы. Матчи 2-го и 3-го туров в группе B пройдут 26 и 29 декабря.