Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Форвард «Манчестер Сити» Мармуш установил историческое достижение на Кубке Африки

Форвард «Манчестер Сити» Мармуш установил историческое достижение на Кубке Африки
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш установил историческое достижение в составе сборной Египта в матче 1-го тура Кубка африканских наций, в котором его команда победила национальную команду Зимбабве (2:1). Команды играли на стадионе «Стад Адрар Арена» (Агадир, Марокко).

Кубок африканских наций . Группа B. 1-й тур
22 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Египет
Окончен
2 : 1
Зимбабве
0:1 Дуб – 20'     1:1 Мармуш – 64'     2:1 Салах – 90+1'    

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Мармуш стал первым футболистом в истории турнира с момента начала сбора статистики, которому удалось нанести больше восьми ударов по воротам соперников и совершить более семи обводок.

Двумя другими командами в квартете B являются сборные ЮАР и Анголы. Матчи 2-го и 3-го туров в группе B пройдут 26 и 29 декабря.

