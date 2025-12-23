Фото: Сафонов показал сломанную руку в ортезе

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов в своём аккаунте в социальной сети опубликовал ролик, на котором видна его левая рука после перелома, находящаяся в ортезе.

Фото: Скриншот из видео в аккаунте Матвея Сафонова в соцсетях

Напомним, российский голкипер получил перелом руки во время матча с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Сообщалось, что Сафонов травмировался во время отражения третьего удара в послематчевой серии пенальти. Всего вратарь отбил четыре удара «с точки».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в двух из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год: