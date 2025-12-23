Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: Сафонов показал сломанную руку в ортезе

Фото: Сафонов показал сломанную руку в ортезе
Комментарии

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов в своём аккаунте в социальной сети опубликовал ролик, на котором видна его левая рука после перелома, находящаяся в ортезе.

Фото: Скриншот из видео в аккаунте Матвея Сафонова в соцсетях

Напомним, российский голкипер получил перелом руки во время матча с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Сообщалось, что Сафонов травмировался во время отражения третьего удара в послематчевой серии пенальти. Всего вратарь отбил четыре удара «с точки».

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в двух из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Фото
Сафонов отправился в отпуск в Швейцарию, вратарь «ПСЖ» забыл паспорт по пути в аэропорт
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android