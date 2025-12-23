Лебёф: вряд ли «ПСЖ» стал бы лучшей командой мира с Мбаппе

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф ответил, смог ли бы «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов с нападающим Килианом Мбаппе в составе, который летом 2024 года перешёл в «Реал».

«Выиграл бы «Пари Сен-Жермен» Лигу чемпионов с Мбаппе в составе? В этом основной вопрос. Люди во Франции считают, что нет. Луис Энрике поступил очень грамотно: представьте себе, он убрал из команды Неймара, Месси и Мбаппе, чтобы выиграть с этим клубом Лигу чемпионов. Это многое говорит о футболе.

Футбол — это не про суперзвёзд, в нём важная химия между игроками. Если кто-то не выполняет свою работу, вам ничего не выиграть. Так и случилось с «ПСЖ». Это был абсолютный беспорядок. У них впереди было три парня, ещё восемь на поле, но не было команды.

Как только Мбаппе ушёл, это не совпадение, Луис Энрике смог применить свою стратегию, чтобы убедиться, все работают в одном направлении. Это заняло у парижан около четырёх месяцев, чтобы всё сработало, они стали лучшей командой мира. Вряд ли это стало бы возможно с Мбаппе», — приводит слова Лебёфа Goal.com.