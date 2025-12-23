Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лебёф: вряд ли «ПСЖ» стал бы лучшей командой мира с Мбаппе

Лебёф: вряд ли «ПСЖ» стал бы лучшей командой мира с Мбаппе
Комментарии

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф ответил, смог ли бы «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов с нападающим Килианом Мбаппе в составе, который летом 2024 года перешёл в «Реал».

«Выиграл бы «Пари Сен-Жермен» Лигу чемпионов с Мбаппе в составе? В этом основной вопрос. Люди во Франции считают, что нет. Луис Энрике поступил очень грамотно: представьте себе, он убрал из команды Неймара, Месси и Мбаппе, чтобы выиграть с этим клубом Лигу чемпионов. Это многое говорит о футболе.

Футбол — это не про суперзвёзд, в нём важная химия между игроками. Если кто-то не выполняет свою работу, вам ничего не выиграть. Так и случилось с «ПСЖ». Это был абсолютный беспорядок. У них впереди было три парня, ещё восемь на поле, но не было команды.

Как только Мбаппе ушёл, это не совпадение, Луис Энрике смог применить свою стратегию, чтобы убедиться, все работают в одном направлении. Это заняло у парижан около четырёх месяцев, чтобы всё сработало, они стали лучшей командой мира. Вряд ли это стало бы возможно с Мбаппе», — приводит слова Лебёфа Goal.com.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Мбаппе повторил мощный рекорд Роналду в «Реале»
Истории
Мбаппе повторил мощный рекорд Роналду в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android