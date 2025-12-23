Аршавин высказался о работе Галактионова в «Локомотиве» и Челестини в ЦСКА

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин сравнил работу главных тренеров Михаила Галактионова и Фабио Челестини в московских «Локомотиве» и ЦСКА.

«Галактионов работает с этой командой уже второй год (Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. — Прим. «Чемпионата»). Он этих игроков знает вообще по 10 лет, с половиной из них был в молодёжке, его поддерживает руководство, команда усилилась.

Челестини — совсем другой вариант. Пришёл в новый чемпионат после тренера, который хорошо работал, раскрыл того же Глебова, стал играть в совершенно другой футбол, нежели был при Николиче, раскрыл Кругового», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»