Яковлев: для Эмери и Карседо футбол — это жизнь, Хуан — хороший вариант для «Спартака»

Экс-форвард «Спартака» Павел Яковлев высказался о возможном возвращении в команду испанца Хуана Карседо. Ранее сообщалось, что совет директоров красно-белых утвердил кандидатуру тренера «Пафоса». Яковлев выступал за «Спартак», когда Карседо входил в штаб своего соотечественника Унаи Эмери.

«Хуан Карседо помогал Унаи Эмери в «Спартаке», хорошо его помню. Он максимально вовлечён в тренировочный процесс, отдавался футболу, как и сам Эмери. Думаю, поэтому они и работали вместе — сосредоточенность только на футболе. Это их жизнь.

Хочется отметить работу Карседо в «Пафосе». Сейчас команда играет в Лиге чемпионов, с сильными соперниками, но отнимает очки у лидеров. «Пафос» Карседо — интересная команда, играющая в хороший футбол по схеме 4-2-3-1. Это схема Эмери, Хуан продолжает его дело.

Неплохой вариант для «Спартака» прямо сейчас. Карседо знаком с российским футболом, было бы интересно посмотреть на него в роли главного тренера. Мы видим, что сейчас происходит с «Астон Виллой» Унаи Эмери — команда творит какие-то чудеса. Поэтому и его бывший помощник — интересный кандидат для «Спартака». Он хороший тренер, который может в том числе поставить качественную игру в атаке», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

